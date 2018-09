Save Me, su Sky Atlantic la serie del Morgan Jones di The Walking Dead

Ne abbiamo ammirato la parabola umana nelle ultime stagioni di The Walking Dead , ma sarebbe riduttivo limitarsi al ruolo di Morgan Jones per descrivere Lennie James (Snatch – Lo Strappo, Blade Runner 2049). Soprattutto ora, che la sua nuova serie Save Me si appresta a debuttare - in esclusiva per l'Italia e in prima assoluta -Una nuova produzione originale della quale l'attore è ideatore, autore e interprete e nella quale lo vedremo nei panni di un padre accusato del rapimento della figlia in un tesissimo thriller ambientato in una Londra inedita. Diretta da(Prey, The Last Kingdom, The Secret), la serie – un crime avvincente e tesissimo i cui sei episodi saranno disponibile immediatamente- rivelerà un irresistibile humour capace di alleggerirne i toni drammatici e un cast di personaggi affascinanti e indimenticabili, interpretati da alcuni dei più bravi e richiesti attori britannici, da Stephen Graham a Susan Lynch, Kerry Godliman e Jason Flemyng.Di seguito la presentazione dello show,