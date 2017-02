Sanremo 2017, terza serata: cosa ci aspetta?

NOTIZIE

09.02.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Sanremo 2017 , terza serata pronta per cominciare ad intrattenere ed emozionare. La serata sarà aperta dal Piccolo Coro Mariele Ventre dell’Antoniano di Bologna che omaggerà la tradizione canora dedicata ai più piccoli.

La gara delle Nuove Proposte. Questa sera assisteremo all’esibizione dei restanti quattro brani nella categoria Nuove Proposte. Vedremo: Lele, Maldestro, Tommaso Pini e Valeria Farinacci.

I campioni. Per quanto riguarda la competizione ufficiale, questa serata sarà dedicata alle Cover. Questa la scaletta ufficiale. Al Bano – Pregherò, Alessio Bernabei - Un giorno credi, Michele Bravi - La stagione dell'amore, Chiara – Diamante, Lodovica Comello - Le mille bolle blu, Gigi D'Alessio - L’immensità, Elodie - Quando finisce un amore, Francesco Gabbani – Susanna, Fiorella Mannoia - Sempre e per sempre, Marco Masini - Signor tenente, Ermal Meta - Amara terra mia, Fabrizio Moro - La leva calcistica della classe '68, Samuel - Ho difeso il mio amore, Sergio Sylvestre - La pelle nera, Paola Turci - Un'emozione da poco, Michele Zarrillo - Se tu non torni.

La gara dei Campioni prosegue con l’esecuzione dei sei brani classificatisi nel girone eliminatorio durante le prime due serate. I quattro cantanti risultati più votati con il sistema misto Televoto-Sala Stampa, saranno ammessi alla serata successiva. Sono: Bianca Atzei, Clementino, Giusy Ferreri, Nesli e Alice Paba, Raige e Giulia Luzi, Ron.