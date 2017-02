Sanremo 2017, quarta serata: cosa vedremo?

Sanremo 2017, quarta serata. Prima della finalissima di domani, una penultima serata ricca di musica e ospiti. Vediamo cosa ci aspetta.

L’apertura. In apertura di puntata la performance dei Kitonb, un gruppo tutto italiano di danzatori acrobatici che ha raccolto consensi in tutto il mondo.

I campioni. Venti canzoni rimaste in competizione (al netto delle 2 eliminazioni avvenute nel corso della terza serata). Al termine della serata sarà comunicata una classifica con i sedici brani che ascolteremo durante la serata finale. Quattro canzoni a fine serata saranno eliminate definitivamente.

Le nuove proposte. Questa sera la finale delle Nuove Proposte. I cantanti rimasti in gara sono: Francesco Guasti, Lele, Leonardo Lamacchia, Maldestro.

Due entità della musica:. Ospiti italiani, Luca Zingaretti che salirà sul palco per presentare Il commissario Montalbano in onda prossimamente su Rai 1.Tra le bellezze femminili,, moglie di Eros Ramazzotti , mentre per il momento Tutti cantano Sanremo ci sarà l’intervento di Gaetano Moscato il nonno che, durante la strage di Nizza dello scorso luglio, ha perduto una gamba salvando i suoi due nipoti.