Sanremo 2017, la finale: ecco il programma della serata

La quinta serata di Sanremo, in onda sabato 11 febbraio, è il momento nel quale i nodi vengono al pettine e la gara, ormai tramontante, si fa durissima. Eppure come al solito, il carrozzone Sanremo va avanti. Ecco gli highlights della serata.

L’apertura dovrebbe essere affidata al cantante Zucchero, che per la prima volta nella storia della kermesse è ospite e non concorrente della gara canora. Il vincitore di Sanremo 2017 si saprà solamente a tarda notte. Probabile che l’annuncio arrivi oltre l’una.

La gara. Sentiremo le canzoni dei 16 Big che sono riusciti ad accedere alla finalissima, i quali si sfideranno prima di vedere eletto il trionfatore finale. Ricordiamo invece che il vincitore delle Nuove proposte è stato annunciato la sera prima. Le votazioni delle serate precedenti vengono azzerate e si procede a una nuova votazione con sistema misto.



Eleggono il vincitore finale i voti del pubblico (40%), della giuria degli esperti (30%) e della giuria demoscopica (30%). Al termine viene stilata una classifica: le 3 canzoni con il punteggio più alto vengono eseguite un’ultima volta e sottoposte a una nuova votazione con il sistema di cui sopra.

. Zucchero sarà super-ospite della kermesse. Altro ospite l’ibericovisto in questa stagione come giudice di. Nel corso della serata salgono sul palco anchee i Ladri di Carrozzelle.In seguito saranno presenti le protagoniste della fiction C’era una volta Studio Uno di Riccardo Donna ( Alessandra Mastronardi , Diana Del Bufalo). La parte comica vedrà ospiti Geppi Cucciari ed Enrico Montesano . La parte di intrattenimento, la presenza di Carlo Cracco. Sul palco anche Paolo Vallesi e Amara, che avevano presentato un brano – Pace – non selezionato per la gara, ma considerato ugualmente importante per la kermesse.