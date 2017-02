Sanremo 2017, cosa vedremo durante la seconda serata

La prima serata è andata. Ora si aspetta la seconda ma senza la febbre dell’esordio. Carlo Conti Maria De Filippi torneranno all’Ariston per la seconda serata delDella quale vi anticipiamo scaletta, ospiti e cantanti in gara. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

La gara musicale. Stasera è il tempo dell’esibizione delle quattro Nuove Proposte. Dei quattro brani presentati, i due che risulteranno maggiormente votati si qualificheranno alla finale di venerdì. I giovani che si esibiranno nella seconda serata sono: Marianne Mirage, Francesco Guasti, Braschi e Leonardo Lamacchia.

I big della serata. Si esibiranno gli 11 brani dei Campioni in gara che non si sono esibiti ieri sera. Le canzoni saranno sottoposte al giudizio incrociato di Televoto e Giuria Sala Stampa. Le prime otto continueranno la gara, le ultime tre parteciperanno, assieme alle canzoni ultime classificate nella serata precedente, al girone eliminatorio di giovedì sera. Si esibiranno: Bianca Atzei, Michele Bravi, Chiara, Gigi D'Alessio, Francesco Gabbani, Marco Masini, Nesli e Alice Paba, Raige e Giulia Luzi, Sergio Sylvestre, Paola Turci, Michele Zarrillo.

. La cantantesarà all’Ariston come ospite italiana della seconda serata. Gli ospiti internazionali saranno invece l’ex Take That Robbie Williams e il gruppo alt-rock britannico dei Biffy Clyro autori del successo Wolves of Winter.