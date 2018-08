Ruby Rose sarà Batwoman in una nuova serie DC Comics

NOTIZIE

L'attrice apparirà nel ruolo per la prima volta nel prossimo crossover tra Arrow, Flash, Legends of Tomorrow e Supergirl

08.08.2018 - Autore: Marco Triolo



Ruby Rose sarà Batwoman in una nuova serie che andrà a far parte dell'universo televisivo DC di The Flash, Legends of Tomorrow e saràin una nuova serie che andrà a far parte dell'universo televisivo DC di Arrow Supergirl . Il personaggio farà il suo debutto nell'annuale crossover tra le quattro serie, appuntamento fisso ormai da tempo per i fan del cosiddetto “Arrowverse”, e poi dovrebbe guidare la sua serie TV personale. Il condizionale è d'obbligo, perché, prima di andare in onda, Batwoman dovrà essere approvata dal network The CW. Se così sarà, vedremo la serie nella stagione 2019-2020.

Batwoman è da non confondere con Batgirl, che nei fumetti è Barbara Gordon, la figlia del commissario di Gotham City. Batwoman è invece Kate Kane, una street fighter che sceglie di indossare il simbolo di Batman per combattere il crimine nella sua stessa città. La peculiarità che rende tanto attuale il personaggio è che Kate è apertamente lesbica, un dettaglio che non verrà assolutamente trascurato nella sua apparizione televisiva.

Caroline Dries (The Vampire Diaries, Smallville) sarà produttrice esecutiva e scriverà l'episodio pilota. Produttori esecutivi saranno anche Greg Berlanti, la mente dietro l'Arrowverse, e Geoff Johns, sceneggiatore dei fumetti DC che di recente ha lasciato il ruolo di direttore di DC Entertainment.

Ruby Rose è un'attrice australiana che si è fatta conoscere con Orange is the New Black, ed è poi apparsa in Resident Evil: The Final Chapter, xXx: Il ritorno di Xander Cage, John Wick 2 e Pitch Perfect 3. Presto la vedremo accanto a Jason Statham nel thriller Shark – Il primo squalo (nei cinema dal 9 agosto).

Fonte: Variety