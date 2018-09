Roseanne Barr svela le cause della morte della sua Annarosa

: queste le poche parole con cui Roseanne Barr ha confermato quello che in molti sospettavano, spiegando una volta per tutte la, protagonista della fortunatissima serie Pappa e ciccia da lei interpretata per dieci stagioni.Come noto, nelle intenzioni della ABC, il programma avrebbe dovuto continuare senza la sua star , a seguito delda lei postato contro la ex consigliera del presidente Obama. Ancora poco si sapeva però di come gli sceneggiatori avrebbero risolto la questione e lo stesso John Goodman aveva confermato dicendosi "triste", senza aggiungere altro…Ma la Barr non si è limitata a questo, durante, e ha detto di più riguardo l'uscita di scena di Annarosa e della sua personalissima battaglia contro gli oppiacei:- ha continuato. -".Roseanne e il suo intervistatore si son poi trovati d'accordo sul fatto che uccidere un 'Supporter del Presidente Trump' come Annarosa abbia delle connotazioni simboliche , prima di tornare a parlare del tema principale:- ha concluso la sessantacinquenne attrice. -. Nessuna conferma o smentita è per ora arrivata dal Network statunitense riguardo le dichiarazioni.