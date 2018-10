Rocco Schiavone, le ombre e i segreti di Marco Giallini nella seconda stagione della serie

Dopo aver visto in anteprima la prima puntata della nuova stagione online su RaiPlay sabato 13, da questa sera - mercoledì 17 ottobre - tutti potranno assistere al ritorno del vicequestore Rocco Schiavone interpretato da Marco Giallini , in onda su Rai 2 in prima serata.Si parte con- come il titolo di uno dei romanzi di Antonio Manzini, da cui la fiction è tratta, insieme a Pulvis et Umbra e al racconto Buon Natale Rocco, editi in Italia da Sellerio - ma già si sa anche il titolo della seconda delle quattro puntate che ci aspettano: '' (in onda il 24 ottobre prossimo). Ma soprattutto si riparte dall'omicidio di Adele, con un caso che farà riemergere, a partire dall'interrogatorio nel quale sarà lui a raccontare la drammatica storia che lo riguarda.Il, infatti, è la data che cambiò tutto nella vita del cupo vicequestore romano, a partire dall'assassinio della moglie, andata via di casa dopo aver scoperto gli affari del marito. E non poteva esserci incipit più adatto per una stagione molto attesa, nella quale, come si leggeva qualche giorno fa nel tweet dell'account ufficiale Michele Soavi succede, mentre al fianco dell'attore romano troveremo anche Lorenza Indovina (il commissario della scientifica Michela Gambino) Ernesto D’Argenio (nei panni del poliziotto valdostano Italo Pierron), Claudia Vismara (Caterina Rispoli), Christian Ginepro e Massimiliano Caprara (i maldestri D’Intino e Deruta) e Gino Nardella, che riprenderà il ruolo di Casella, come anche Isabella Ragonese (quello del fantasma di Marina, la moglie di Rocco), Francesca Cavallin (Nora), Massimo Reale (il medico legale Fumagalli), Massimo Olcese (il questore Costa) e Filippo Dini (il giudice Baldi), mentre sarà Alberto Lo Porto a interpretare l'agente Antonio Scipioni e non più Fabio La Fata.