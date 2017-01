Robert De Niro è The Wizard of Lies nel trailer del biopic HBO

Il 29 giugno del 2009 era stato condannato a 150 anni di prigione, ma evidentemente non deve esser stato facile come previsto dallail riuscire a realizzare, atteso biopic su, visto che dopo le buone intenzioni dichiarate nel maggio del 2011 dovremo attendere il maggio del 2017 (magari in occasione del prossimo?) per ammirare l', famoso per aver raccolto circa sessantacinque miliardi di dollari con lo “schema di Ponzi”, e Robert De Niro nei panni del protagonista...Il film TV, tratto dal libro, è diretto da(Rain Man, Sesso & potere), come si può vedere dal trailer appena diffuso online, e promette di raccontare la, le bugie e gli insabbiamenti, fino al suo crollo, con il conseguente disastro per la famiglia del finanziere, dalla moglie Ruth - qui interpretata da(di nuovo al fianco di Bob dopo Cose nostre - Malavita) - ai due figli, che morirono di lì a poco, nel dicembre 2010 (Mark, suicida e nel settembre 2014 (Andrew, per un linfoma mantellare).Una storia ricca di risvolti e di, e che non a caso ha già ispirato l'Harold 'Hal' Francis di Alec Baldwin in Blue Jasmine e la analoga serie tv ABC (), con Richard Dreyfuss nel ruolo principale. A quanto pare un 'esordio' che non si poteva desiderare migliore per la 'prima volta' di Robert De Niro (anche come produttore, con la Tribeca Productions) con la HBO, al cui fianco troveremo anche(Mark Madoff),(Andrew Madoff),(Stephanie, moglie di Mark),(Catherine Hooper, fidanzata di Andrew) e(Frank DiPascali, braccio destro di Bernie).