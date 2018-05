Rivelato il cast di Watchmen, la serie TV scritta dall'autore di Lost

NOTIZIE

24.05.2018 - Autore: Marco Triolo



Alan Moore e Dave Gibbons che ha già ispirato il film di Zack Snyder, ha trovato parte del suo cast principale. Don Johnson, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Adelaide Clemens e Andrew Howard sono stati scelti per interpretare l'episodio pilota scritto da Damon Lindelof, co-creatore di La serie HBO tratta da Watchmen , il seminale fumetto diche ha già ispirato il film di, ha trovato parte del suo cast principale. Regina King sono stati scelti per interpretare l'episodio pilota scritto da, co-creatore di Lost

I loro ruoli non sono stati comunicati, ma probabilmente tentare di accoppiare gli attori con i personaggi del fumetto sarebbe un'impresa persa in partenza. In una lettera scritta ai fan pochi giorni fa, Lindelof ha spiegato che la serie non sarà un adattamento del fumetto, quanto una storia inedita ambientata nello stesso universo ai giorni nostri. “Nuove facce, nuove maschere a coprirle. Intendiamo inoltre rivisitare un intero secolo di avventurieri in costume dal punto di vista di un personaggio sorprendente eppure famigliare. E sarà lì che ci prenderemo i nostri più grandi rischi”.

Regina King è nota per i ruoli in American Crime, The Big Bang Theory e la serie di Lindelof The Leftovers. Don Johnson e Louis Gossett Jr. sono due veterani che non hanno bisogno di presentazioni. Tim Blake Nelson è un caratterista dalla lunga carriera, visto, tra gli altri, in Lincoln di Spielberg e Fratello, dove sei? dei Coen. Adelaide Clemens è stata protagonista della serie Rectify. E infine Andrew Howard ha interpretato Agents of S.H.I.E.L.D., Bates Motel e Hell on Wheels.

Fonte: Variety