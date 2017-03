Ray Donovan: Susan Sarandon avrà un ruolo di punta nella quinta stagione della serie

NOTIZIE

14.03.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Susan Sarandon è appena entrata nel cast di. L'attrice plurinominata all'Oscar (candidata cinque volte ha vinto nel 1996 per) avrà un ruolo di punta nella quinta stagione dello show con Liev Schreiber . Interpreterà, una donna "forte e determinata" a capo di una grande casa di produzione cinematografica.La Sarandon, 70 anni compiuti a ottobre, è stata scelta dal network Showtime perché "porta il suo unico sex appeal e la sua intelligenza a ogni ruolo che interpreta - si legge nel comunicato ufficiale dell'ingaggio - Ecco un'attrice che lavora sodo e che ha costruito una carriera di progetti complessi e impegnati sia al cinema sia in TV".

La quinta stagione di Ray Donovan sarà trasmessa negli USA la prossima estate: Liev Schreiber tornerà nei panni del Fixer di Los Angeles, un uomo chiamato da celebrità dello spettacolo, campioni dello sport e potenti uomni di affari per risolvere i loro problemi. Insieme alla Sarandon, altre new entry affiancheranno il protagonista, tra questi Rhys Coiro di Entourage, Michael Gill (il primo presidente di House of Cards), Brian White di Scandal e Adina Porter, già vista in American Horror Story. Il cast sarà ancora composto anche dai volti familiari dello show e dunque ritroveremo Jon Voight, Paula Malcomson, Eddie Marsan, Dash Mihok, Steven Bauer, Katherine Moennig, Pooch Hall, Kerris Dorsey, e Devon Bagby.