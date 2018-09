Rakuten TV, a ottobre grandi titoli e occasioni imperdibili

Horror, action, commedie romantiche ed animazione: Rakuten TV – una delle principali piattaforme di Video On Demand in Europa con il più ampio catalogo in 4K HDR per Smart TV – ha preparato per ottobre una line-up ricca di emozioni con le ultime novità cinematografiche nella migliore qualità audio-video da gustare da soli o in compagnia di tutta la famiglia. Un’offerta imperdibile, ricca e variegata, che renderà ancor più magico l'autunno che inzia, nella quale spiccano titoli come l'horror campione di incassi Obbligo o verità , il (colpevolmente) poco visto Tully , con una straodinaria Charlize Theron, il ritorno alle origini della 'Purga' in La prima notte del giudizio e molto ancora.Ad ottobre da non perdere tra le nuove uscite Stronger – Io sono più forte , basato sulla vera storia di Jeff Bauman – interpretato da Jake Gyllenhall - vittima dell’attentato alla maratona di Boston nel 2013 che grazie alla sua tenacia non solo riesce a sopravvivere alla tragedia nonostante la perdita di entrambe le gambe, ma aiuta l’FBI ad identificare l’attentatore diventando così simbolo di resilienza ed eroe nazionale. Con, il regista Premio Oscar® Steven Soderbergh firma un thriller claustrofobico sull’instabilità mentale di una vittima di stalking interpretata brillantemente da Claire Foy (Golden Globe per il suo ritratto di Queen Elizabeth II in The Crown).racconta la storia di un gruppo di dodici soldati che decide di partire per l'Afghanistan subito dopo gli attacchi dell'11 settembre. Una produzione firmata Jerry Bruckheimer che vede tra i protagonisti Chris Hemsworth e Michael Shannon. Per gli amati della commedia in puro stile francese, Sposami stupido! con Pilippe Lacheau e Charlotte Gabris, racconta la storia di un giovane studente marocchino a Parigi che a causa di un banale imprevisto si ritrova a perdere il visto e a diventare un immigrato illegale.Divertimento assicurato per tutta la famiglia con i titoli di animazione di ultima uscita al cinema come, primo lungometraggio dedicato alla ricerca della comunicazione e al rispetto del diverso diretto dai fratelli Lauenstein, premiati con un Oscar® nel 1989 per il corto animato Balance;, film giapponese adattamento del romanzo fantastico di Mary Stewart “The Little Broomstick”, magica favola sospesa tra sogno e realtà che si avvicina all’immaginario occidentale di Lewis Carroll e J.K. Rowling e infinefilm del 2017 di una tra le serie animate più amate .Sul fronte del cinema italiano, Tito e gli alieni racconta la storia di due giovani fratelli costretti ad emigrare in America da uno zio mai visto prima che si rivelerà una sorpresa in tutti i sensi. Con Valerio Mastandrea nel ruolo dell’eccentrico zio che nel deserto del Nevada passa la sua vita ad ascoltare il suono dello spazio alla ricerca della voce della moglie scomparsa anni prima.Come di consueto non possono mancare lecon una selezione indi film per bambini per celebrare la notte delle streghe: da Coraline e la porta magica , grande successo firmato dal genio di Tim Burton,e molti altri. E poi(2015) duro thriller sul cartello messicano della droga con Benicio Del Toro e Josh Brolin che, in occasione dell’uscita al cinema in Italia di Sicario 2: Soldado di Stefano Sollima (18 ottobre), sarà possibile rivedere ad un prezzo speciale dal 15 al 28 ottobre. Infine, fino al 14 ottobre da non perdere lache presenta un’offerta da cogliere al volo sui