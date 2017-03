Quiz: quanto ne sai sulle serie TV anni '90?

Ah, gli anni '90. Anni di corse sulla spiaggia in costumini aderenti, di grandi bevute di caffè insieme ai propri Friends . Anni di cospirazioni governative e minacce aliene, di delitti irrisolti in cittadine rurali idilliache. Di grande televisione.

Per celebrare una decade di TV che ha prima proseguito la tradizione anni '80 per poi scardinarla del tutto, lasciando spazio alla televisione del nuovo millennio, abbiamo deciso di dedicare alle serie TV anni '90 il nostro quiz della settimana.

Gli anni '90 furono un decennio prolifico sul piccolo schermo, e hanno lanciato dei miti che reggono ancora oggi. Basti pensare al fatto che Friends è arrivato integralmente su Netflix, che di Baywatch sta per uscire un film con Dwayne Johnson e Zac Efron. O che X-Files ogni tot rivive per cercare un gran finale che, diciamocelo pure, non arriverà probabilmente mai (la continuity originale era un disastro). Gli anni '90, in poche parole, sono ancora vivi.