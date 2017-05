Quiz: quanto ne sai sul mondo di The Walking Dead?

NOTIZIE

03.05.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Robert Kirkman forse non aveva idea di quello che stava per creare quando scrisse il primo numero del fumetto che lo ha reso un nome sia nel mondo dei comics che della TV americana.



Poche serie come The Walking Dead hanno saputo generare un tale culto.

Sette stagioni dopo, The Walking Dead è ancora un colosso della televisione made in USA, nonostante gli ascolti abbiano vacillato un po' ultimamente. Ma le avventure di Rick Grimes e dei suoi compagni ancora appassionano milioni di spettatori. Dipingendo un grande affresco su un mondo allo sbando, in cui la resurrezione dei morti ha fatto emergere anche il lato peggiore, animalesco, dell'umanità. Eppure, TWD resta una serie ottimista, che racconta anche come gli esseri umani sappiano risollevarsi dalle tragedie contando l'uno sull'altro.