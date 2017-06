Quale serie TV vedere in estate? Rispondi a queste domande e lo saprai

NOTIZIE

14.06.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



L'estate sta per cominciare, anche se quella meteorologica è iniziata da tempo. Le giornate si fanno calde e assonnate, uscire fuori anche solo per andare al cinema diventa faticoso. Cosa c'è di meglio che passare una serata in compagnia dei nostri amici televisivi?

Ecco che, proprio in occasione dell'estate, in questa metà di giugno il nostro quiz è dedicato alle serie che potreste vedere in versione “binge” nelle prossime settimane. Siete in cerca di avventura? Preferite il drama di qualità o andate matti per la commedia scorretta? Oppure impazzite per le storie di spionaggio o gli intrighi politici?

Twin Peaks, American Gods) e recuperi ( Tra novità () e recuperi ( Stranger Things Homeland ), vi invitiamo a rispondere a queste dieci domande per scoprire quale sia la scelta perfetta per una sana maratona estiva davanti alla TV, o allo schermo del vostro computer o tablet. Magari con in mano una bella vasca di gelato o una bibita gelata, mentre l'aria condizionata fa il suo dovere.

Siete pronti allora? Ecco il nostro quiz della settimana: rispondete a queste domande per scoprire quale serie TV vedere in estate.