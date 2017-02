Profiling, su FoxCrime l'addio a Chloé nella settima stagione della serie

L'anno scorso abbiamo assistito all'uscita di scena di Fred, ma soprattutto all'annuncio di Odile Vuillemin di abbandonare il suo ruolo più famoso… E sarà porprioSaint-Laurent, la criminologa protagonista che legge la mente degli assassini e delle vittime, a tenere banco nellain Italia e record di ascolti su FoxCrime, Profiling , che torna in prima visione tv sul canale 116 di SkyLa notizia dell’addio del personaggio di Chloé era trapelata da parecchi mesi in Francia e l’episodio è stato, raggiungendo l’audience record di 6.610.000 telespettatori. L’attrice Odile Vuillemin ha dichiarato:Ilcon cui partevede il passaggio di testimone del personaggio simbolo della serie con la nuova protagonista Juliette Roudet. L’attrice interpreterà due ruoli, la criminologa Adèle e la sua ritrovata gemella, Camille, liberata dopo 10 anni di prigionia da parte di uno psicopatico, personaggio ispirato agli autori dal caso di cronaca di Natascha Kampusch, la ragazza austriaca rapita per 3096 giorni da un folle.Le novità di questi nuovi episodi non finiscono qui: nello show ci sarà un attore italiano,, da anni attivo in Francia in spettacoli teatrali e programmi televisivi.