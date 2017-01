Primi dettagli su American Horror Story 7, Sarah Paulson nel cast

I primi dettagli sulla settima stagione di American Horror Story sono emersi dal press tour della Television Critics Association che si sta tenendo a Pasadena, California. Per ora c'è una conferma sostanziale: Sarah Paulson ed Evan Peters , entrambi veterani della serie horror FX, faranno parte del cast della nuova stagione. Lo ha rivelato il creatore e produttore esecutivo Ryan Murphy alla stampa durante la conferenza stampa della sua nuova serie, Feud.Murphy ha anche detto di non sapere ancora se la strategia adottata da FX con la stagione 6, ovvero tenere la trama strettamente sotto riserbo, verrà applicata anche stavolta. “Non lo so. L'anno scorso è andata bene, ma non so se lo rifaremo. Forse stavolta lasceremo trapelare qualcosa prima. Ma ho appena iniziato a scrivere la stagione, non ho nemmeno scelto il cast, a parte Sarah ed Evan.”. Murphy ha aggiunto: “Ci sono solo tre persone al mondo che sanno [di cosa parli la nuova stagione], e sono il CEO di FX, Dana Walden [executive dello studio] e Sarah Paulson”.Lo ha contraddetto poco tempo prima proprio Landgraf, che ha rivelato come intenda adottare gli stessi piani della sesta stagione: “Sarà avvolta nella segretezza più totale. Ryan ha un'altra idea davvero innovativa su come fare qualcosa di inedito e diverso con il franchise, […] e abbiamo la possibilità di costruire una campagna marketing ad hoc”.Fonte: People