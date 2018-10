Prima foto da The Mandalorian, ecco chi dirigerà la serie di Star Wars

...che ritrae, in effetti, un personaggio che assomiglia molto a Boba Fett, il celebre mercenario mandaloriano, appunto, che tutti i fan di Star Wars conoscono. Il protagonista della serie proviene dallo stesso pianeta e ha, evidentemente, gusti simili nell'abbigliamento. Non è ancora chiaro se sia anche imparentato con Boba Fett che, lo ricordiamo, è il clone di suo “padre” Jango Fett creato, come tutta l'armata dei cloni, in Star Wars: Episodio II . Potrebbe anche darsi che l'elmo sia caratteristico degli abitanti del pianeta Mandalore. Sotto questo costume potrebbe celarsi Pedro Pascal , ma la cosa non è ancora confermata.