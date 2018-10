Pinocchio, Guillermo del Toro debutta alla regia della sua prima animazione su Netflix

Sono anni che ne parla, ogni volta che gli si chiede un aggiornamento sui film che lo ossessionano… Dal Festival di Cannes del quando lo presentò ) alla Mostra di Venezia del(quando lo annunciò come "Antifascista" ), Guillermo del Toro non ha mai smesso di sognare del suo, e finalmente lo realizzerà: Un musical animato realizzato in stop motion di cui l’acclamato Premio Oscar firmerà anche la sceneggiatura e la produzione e, e sarà l'occasione per il cineasta cinefilo messicano di debuttare alla. Si prospetta una personalissima versione delladi Carlo Collodi, con la quale del Toro inaugurerà un nuovo modo di raccontare- sono state le sue parole. -Il progetto segna un momento chiave nella già, che proprio per Netflix aveva creato la trilogia di DreamWorks, con il primo capitolo, vincitore di diversi premi Emmy, il secondo, che debutterà il 21 dicembre 2018, e il terzo capitoloprevisto nel 2019. Del Toro è anche il creatore della prossima serie Netflix Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight , che arriverà prossimamente sulla piattaforma.Pinocchio è una produzione di Guillermo del Toro,(The Dark Crystal: Age of Resistance) e ShadowMachine (Bojack Horseman, The Shivering Truth), che ospiterà la produzione animata in stop motion. Insieme a del Toro, il film verrà prodotto da Lisa Henson, Alex Bulkley di ShadowMachine, Corey Campodonico e Gary Ungar di Exile Entertainment. Blanca Lista sarà co-produttrice.insieme a del Toro.(Fantastic Mr. Fox) si occuperà della regia insieme a del Toro, mentre Guy Davis sarà co-production designer, partendo dall’originale concezione dell’illustratore Gris Grimly del personaggio di Pinocchio. I pupazzi del film saranno realizzati da Mackinnon e Saunders (La sposa cadavere).