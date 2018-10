NOTIZIE

Peter Dinklage parla dell'addio a Game of Thrones: “La morte può essere un'ottima via d'uscita”

16.10.2018 - Autore: Marco Triolo



Credo che gli sia stata data un'ottima conclusione. Indipendentemente da quale essa sia... la morte può essere un'ottima via d'uscita”. Bisogna tenere presente che questo non significa necessariamente che Tyrion morirà. La dichiarazione di Dinklage è volutamente ambigua e potrebbe anche significare che non sempre sopravvivere è meglio di morire degnamente. Staremo a vedere.



L'attore è poi tornato a parlare del suo ultimo giorno di riprese, definendolo “un anticlimax”. “Nulla viene girato in ordine cronologico, quindi non capita mai di chiudere con un'epica scena in cima a una montagna”. “Ma, per quanto un anticlimax, il mio ultimo giorno è stato anche splendidamente agrodolce. Un sacco di persone care erano sul set quel giorno. Anche se non stavano lavorando, sono venute sul set, è stato bellissimo. Ho tentato di fare lo stesso quando è toccato ad altri attori”.

Dinklage ha aggiunto che, nel caso di uno dei colleghi più giovani, l'addio è stato molto duro: “Erano tutti a pezzi. Questa persona è cresciuta con la serie. Era un bambino e ora è un adulto e di punto in bianco aveva finito”. “È stato come guardare questa persona dire addio all'infanzia. So che Game of Thrones è solo una serie TV, ma per noi era la nostra vita”.