Peter Capaldi lascia il ruolo di Doctor Who nel 2017 

NOTIZIE

31.01.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



“Credo sia giunto il momento di andare avanti” – ha dichiarato il dodicesimo Doctor Who , l’attore scozzese Peter Capaldi

L’interprete ha così parlato ai microfoni della BBC Radio 2 (attraverso il suo profilo Twitter), dichiarando che lascerà il ruolo del Dottore presumibilmente questo Natale, forse in un episodio speciale natalizio.

“Sarà la mia ultima stagione” ha detto Peter Capaldi riferendosi a quella in arrivo (la decima del nuovo filone moderno e la 36esima in totale da quando esiste lo show). “Questa sarà la fine per me; è ora di dedicarsi a nuovi progetti”.

L’uscita di Peter Capaldi coincide con l’abbandono dello showrunner e produttore esecutivo Steven Moffat. Chris Chibnall prenderà il suo posto ed è quindi probabile che il tredicesimo Doctor Who avrà un nuovo volto entro la fine dell’anno.

La decima stagione di Doctor Who andrà in onda a partire dal prossimo 15 aprile è avrà nel cast Peter Capaldi e Pearl Mackie come Bill Potts, il nuovo compagno di viaggio del Dottore. Matt Lucas torna ad interpretare Nardole, che era già apparso negli Speciali “The Husbands of River Song” e “The Return of Doctor Mysterio.”