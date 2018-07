Patrick Melrose, da oggi su Sky Atlantic la miniserie con Benedict Cumberbatch

NOTIZIE

09.07.2018 - Autore: Marco Triolo



Edward St Aubyn, interpretato dalla superstar Arriva questa sera alle 21:15 su Sky Atlantic la miniserie Patrick Melrose , osannato adattamento del ciclo di romanzi semi-autobiografici di, interpretato dalla superstar Benedict Cumberbatch . Una prova d’attore “suprema” secondo il Guardian, “il ruolo della vita” per Cumberbatch secondo Rolling Stone).

La serie, prodotta da Showtime e Sky, è tratta dalla saga de “I Melrose” di Edward St Aubyn, edita in Italia da Neri Pozza, che per l’occasione lancia per la prima volta l’edizione integrale che contiene tutti e cinque i romanzi: “Non importa”, “Cattive notizie”, “Speranza”, “Latte materno”, “Lieto fine”.

Le cinque puntate della serie sono ambientate ognuna in una decade diversa della travagliata vita di Patrick Melrose, un tossicodipendente che si trova a dover fare i conti con l'improvvisa perdita del padre, protagonista dei ricordi più traumatici della sua infanzia. Ciò farà riemergere i demoni di un passato che sperava sepolto per sempre e costringerà Patrick, sempre più instabile e fuori controllo, a cercare un motivo per tornare a vivere.

Il Guardian descrive la serie come “un Amleto sull’eroina”, la drammatica storia di un uomo alle prese con una dipendenza che trae origine dalla terribile – seppur privilegiata – infanzia vissuta nel sud della Francia, con un padre che abusava di lui e una madre che, succube del marito e persa fra alcol e rimpianti, non si avvedeva di nulla e lasciava Patrick in balia del padre e dei suoi indicibili eccessi. Dagli anni ‘60 in Francia alle notti psichedeliche della New York degli anni ’80, raccontate facendo ricorso a massicce dosi di humour nero, fino alla Gran Bretagna dei primi anni 2000, la storia ci mostrerà il protagonista, in fuga dai ricordi e irrimediabilmente perso nella sua dipendenza, cercare una via per la redenzione anche agli occhi di una moglie più volte tradita e dei due figli, per provare a riconquistare quella voglia di vivere che gli era stata portata via quando era solo un bambino.

Edward Berger, già regista della serie Dietro la macchina da presa, già regista della serie Deutschland 83 , che ha deciso di rendere unica ogni puntata declinando i toni della fotografia sulla base della decade della vita di Patrick Melrose raccontata.

Patrick Melrose, disponibile anche su Sky On Demand, andrà in onda ogni lunedì su Sky Atlantic alle 21:15.