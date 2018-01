NOTIZIE

Party of Five: in arrivo il reboot incentrato su una famiglia messicana

19.01.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Continua a imperversare la moda dei reboot. Dopo i rilanci di X-Files, Will & Grace e il prossimo Pappa e ciccia, arriva Party of Five – Cinque in famiglia. L'episodio pilota del reboot è stato messo in cantiere da Freeform, rete via cavo del gruppo Disney/ABC, con tanto di coinvolgimento ufficiale dei creatori Chris Keyser e Amy Lippman.

Neve Campbell e Jennifer Love Hewitt. Stavolta, però, non si tratta di un seguito della serie originale, trasmessa da Fox nell'arco di sei stagioni dal 1994 al 2000. La premessa sarà identica ma ci saranno dei nuovi protagonisti: cinque fratelli di origine messicana, i Buendias, che si ritroveranno a dover far squadra non dopo la morte dei genitori, ma la loro deportazione in Messico. Dunque si tratta di un remake della serie originale aggiornato al corrente clima politico americano nell'era Trump. Non aspettiamoci, perciò, di rivedere Matthew Fox

Rodrigo Garcia (Last Days in the Desert) è stato chiamato a dirigere il pilota, che sarà scritto da Keyser e Lippman insieme a Michal Zebede, sceneggiatrice e story editor della serie Castle. Garcia farà anche da produttore esecutivo insieme a Keyser e Lippman.

Fonte: Variety