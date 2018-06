Pappa e ciccia, ABC progetta uno spin-off senza Roseanne Barr

Ma c'è qualche problema da risolvere prima di procedere. Prima di tutto, Roseanne Barr è accreditata come produttore esecutivo della prima stagione. E poi ha contribuito anche creativamente alla serie, perché il personaggio di Roseanne Conner è basato su di lei. Ma è stato creato da, e proprio questo dettaglio darebbe a Carsey-Werner e ABC lo spazio necessario per muoversi in una nuova direzione. Creando una serie inedita che escluda quel personaggio del tutto, in modo da non finire in beghe legali come nel caso di Due uomini e mezzo , quando Charlie Sheen fece causa a Warner Bros. Television dopo il licenziamento e ottenne 25 milioni di dollari.