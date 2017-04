Outcast: da stasera la seconda stagione su FOX

NOTIZIE

La serie tratta dal fumetto di Robert Kirkman, creatore di The Walking Dead, torna in Italia con i primi due episodi della seconda stagione. Il secondo in anteprima rispetto agli USA

10.04.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Outcast, la serie TV horror ispirata al fumetto di Robert Kirkman, creatore di Stasera su FOX ritorna, la serie TV horror ispirata al fumetto di, creatore di The Walking Dead . Giusto in tempo per saziare l'appetito dei fan di quest'ultima serie, appena conclusasi

A partire dalle 21.00, andranno in onda i primi due episodi della seconda stagione, “Indietro non si torna” e “Andrà tutto bene”. Quest'ultimo sarà trasmesso in anteprima rispetto alla messa in onda americana, che avverrà poche ore dopo.

Nei nuovi episodi di Outcast, il mistero che si nasconde dietro alle manifestazioni soprannaturali della cittadina di Rome in West Virginia si infittisce e si scoprono inquietanti segreti del passato. Le possessioni demoniache di cui è preda Kyle Barnes (Patrick Fugit) diventano sempre più intollerabili e il ragazzo dovrà proteggere disperatamente i suoi cari dagli effetti devastanti della sua condizione. Le minacce ultraterrene che aveva preannunciato si rivelano ancora più spaventose e la lotta di Kyle per la difesa di Rome diventa la sua unica missione. Al suo fianco ci sono il Reverendo Anderson (Philip Glenister) e Chief Giles (Reg E. Cathey), mentre sua sorella Megan (Wrenn Schimdt) è alle prese con i suoi demoni. E le minacce ultraterrene si dimostrano molto più forti di quanto Kyle avrebbe mai potuto prevedere.

Potete trovare FOX al canale 112 di Sky.