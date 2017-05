Orphan Black, l'inizio della fine nel trailer della quinta stagione

. E con essa la lunga vita televisiva della Orphan Black di Space e BBC America, giunta ormai alla sua. Che si annuncia con un, nel quale sembra potersi intuire un vero - quanto inevitabile - redde rationem tra i personaggi principali dello show e i vari cloni rimasti in circolazione. Eccolo di seguito:La sorellanza dei cloni, come la definisce la stessa BBC America, è arrivata alla. "Dopo aver combattuto tanto per la propria libertà, la propria famiglia, ora combattono come una sola" proclamano le immagini, promettendoci di veder superate le divisioni tra loro… "Fino alla fine"!Di certo, a quel che appare,, ma ciascuna delle varie Sarah, Helena, Alison (interpretate da Tatiana Maslany ) & Co. avrà il suo bel da fare… Come vedremo - tra omicidi e fantabiologia -, in attesa di vedere anche la nuova stagione su, dove sono disponibili le quattro precedenti. Una stagione nella quale vedremo ledi Stephen McHattie (in Watchmen, qui nei di P.T. Westmoreland, ultracentenario fondatore della Neolution), Elyse Levesque (la Detective Engers, legata alla stessa Neolution), Andrew Moodie (Mr. Frontenac, il nuovo misterioso consigliere di Rachel), Simu Liu (Mr. Mitchell, nuova insegnante di Kira) e Jenessa Grant (l'eclettica Mud).