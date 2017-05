NOTIZIE

Orange is the New Black: un nuovo trailer e le prime foto dalla quinta stagione

09.05.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)







Netflix ha diffuso le prime foto e il trailer della nuova stagione di Orange is the New Black , la quinta. Vi presentiamo il trailer a seguire.

Ed ecco le immagini della quinta stagione.



















































Basata sul best-seller autobiografico di Piper Kerman, la serie acclamata dalla critica di Jenji Kohan continuerà ad affrontare temi sociali rilevanti, che guidano ogni giorno titoli dei giornali. La quinta stagione di Orange is the New Black sarà senza precedenti e si svolgerà in tempo reale nel corso di tre giorni soltanto. Le detenute vedranno le loro vite cambiare per sempre e si faranno coraggio a vicenda per ottenere il rispetto che meritano.

Si parte direttamente dalla conclusione della stagione precedente: la rivolta scoppiata dopo la morte di Poussey degenera rapidamente quando le detenute ottengono il controllo della prigione. Una volta assaggiato il potere, il caos scoppia tra le mura di Litchfield e tornare indietro sarà davvero difficile.

La quinta stagione di Orange is the New Black sarà disponibile sul catalogo in tutti i paesi in cui il servizio è attivo a partire da venerdì 9 giugno 2017.