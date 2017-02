Orange Is the New Black torna a giugno: ecco il teaser trailer della quinta stagione

Si strappa il velo di riservatezza sulla nuova stagione di Orange Is the New Black , la quinta, quella sulla quale proprio Danielle Brooks (l'interprete di Tasha Jefferson, detta "Taystee") aveva regalato delle gustose anticipazioni in occasione della serata di premiazione degli ultimi SAG Awards . Oggi, infatti, dopo aver scoperto che la storia che vedremo nei prossimi quindici episodi si svolgerà, abbiamo finalmente una: ilL'annuncio arriva dall'account twitter ufficial del programma,, attraverso il teaserche vi mostriamo e che fissa l'appuntamento alla serata del secondo venerdì di giugno e rilancia con un emblematico, ovvero: Non si torna indietro!Questa la promessa della(tra decessi e rivolte) e che sembra destinata a riprendere le mosse direttamente da quel punto, concentrando molta dell'azione intorno aNon molto di più è dato (ed è consigliabile) sapere, a oggi, di quello che le stesse interpreti avevano aggiunto, intervistate dalla stessa E!. "Io credo che l'interesse in questa stagione sia più alto - aveva dichiarato la Taylor Schilling interprete di Piper Chapman. - Credo che, per tutti noi". "È davvero, davvero buona - le aveva fatto eco Laverne Cox (Sophia Burset). - Ero eccitata come un fan nello scoprire cosa accade,. Davvero molto".