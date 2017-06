NOTIZIE

Orange Is the New Black diventa più oscuro: la quinta stagione è la migliore

09.06.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Rotten Tomatoes che ha assemblato diverse recensioni su importanti testate straniere.



La critica internazionale loda la quinta stagione, un totale di tredici episodi che si svolgono solamente nell'arco di tre giorni. Un breve periodo infernale con le protagoniste rinchiuse in carcere, nel bel mezzo di una rivolta di tutta la comunità all'interno della prigione.



"Dopo aver visto dieci dei tredici episodi della quinta stagione, possiamo lodare la showrunner Jenji Kohan per aver rischiato sul serio. La quinta stagione cambia totalmente direzione rispetto al passato della serie per quanto riguarda ritmo, tono e urgenza narrativa. Questi rischi aiutano lo show a regalarci le migliori performance di sempre e una dose di emozione sorprendente".



Brian Lowry della CNN non è altrettanto convinto:



"E' difficile sfuggire alla sensazione che gli sceneggiatori abbiano allungato troppo una storia che invece di tredici episodi poteva essere riassunta in sette. Cosa rimane dunque? Un'ottima quantità di battute a effetto e buoni personaggi (...) Ma c'è una mancanza di urgenza narrativa. Se da una parte la commedia drammatica ci regala ancora momenti brillanti, dall'altra la quinta stagione si snoda come una condanna in prigione che è stata commutata a libertà vigilata... per condotta non poi così buona".



James Poniewozik del New York Times approva ma segnala anche qualche problema:



"Il mix di toni satirici, emozionanti, terrificanti e bizzari è coraggioso ma non funziona sempre. Ora più che mai Orange Is the New Black sembra una macchina a tutta velocità alla quale però manca una ruota. Quindi non sempre viene mantenuto il controllo... il telaio fa rumore, ma la velocità è la cosa più immediata".



Liz Shannon Miller di Indiewire assegna un voto: "B":



"Lo show ha sempre avuto problemi di tono, ma negli ultimi episodi si avventura sorprendentemente nell'horror, più di quanto ci si aspetti. (...) ci sono sequenze che sembrano uscite da "Lo show ha sempre avuto problemi di tono, ma negli ultimi episodi si avventura sorprendentemente nell'horror, più di quanto ci si aspetti. (...) ci sono sequenze che sembrano uscite da Saw e non dall'Orange Is the New Black che conoscevamo. Uno sguardo molto dark per una serie che in passato si è sforzata un po' nel trovare humour nella realtà delle prigioni".





La Miller aggiunge: "Più si va avanti nella stagione meno ci si diverte. Battute apparentemente innocue (...) possono trasformarsi in minacce ai limiti dell'abuso sessuale. Ci sono pochi momenti divertenti (...) ma alla fine questa stagione si dirige verso l'oscurità".

Helen O'hara di Empire Magazine, vota la quinta stagione con il massimo dei voti: cinque stellette.



"Gli sceneggiatori e gli interpreti danno il massimo e lo show arriva a dire la sua su alcuni temi politici e lo fa sempre raccontando storie molto intense e personali (...) Politicamente intensa, bizzarra e terrificante, la quinta stagione di Orange è forse la migliore dello show".



Mitchel Broussard di We Got This Covered trova una parola: "Fantastico"



"La quinta stagione è una veloce macchina da cliffhanger che spingerà i fan a guardare un episodio dopo l'altro (...) E' incredibile come la Kohan e i suoi sceneggiatori riescano ancora a raccontare storie così personali e credibili e allo stesso tempo le inseriscano all'interno di uno show che è sempre e giustamente divertente. (...) C'è un lato più oscuro e più tragico nelle storie di queste donne imprigionate, ma il mix di humour e grande cuore arriva al punto più alto di sempre".



Orange Is the New Black - Stagione 5 è attualmente disponibile su Netflix.