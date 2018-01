Nuovi reboot in TV: ordinati i pilot di Streghe e Supermaxieroe

È quel periodo dell'anno in cui i network americani ordinano ufficialmente gli episodi pilota delle serie a venire, e due sono reboot di serie classiche a cui il pubblico è molto affezionato. Perché ora i reboot sono diventati un grande affare, dopo il successo di Will & Grace e X-Files.

The CW invece ha ordinato il pilota del reboot di Streghe di cui si parlava da un anno . Originariamente, doveva trattarsi di un prequel ambientato negli anni '70, ma pare che la nuova versione si ambienti ai giorni nostri. La storia della nuova serie è stata sviluppata da, creatrice di Jane the Virgin. Brad Silberling , regista di City of Angels e di episodi di Jane the Virgin e Dynasty, dirigerà l'episodio. Per ora non si sa se torneranno o meno le sorelle Halliwell, Piper (), Phoebe () e Paige ().