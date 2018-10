Nuove foto da True Detective 3, HBO svela la data dei nuovi episodi

True Detective 3 ha finalmente una data di messa in onda. Almeno negli USA, dove sarà trasmesso da HBO a partire da domenica,. Viene da chiedersi se lo vedremo in contemporanea con gli Stati Uniti e se in Italia sarà trasmesso come le due stagioni precendenti ancora su Sky Atlantic.La nuova stagione della serie poliziesca antologica è ambientata sull'altopiano Ozark, tra gli stati dell'Arkansas, Missouri e Oklahoma. Seguiremo(premio Oscar per) nei panni del detective. Lo vedremo indagare su un macabro crimine, un mistero che lo ossessiona per decenni. Come la prima stagione della serie, anche questi nuovi episodi saranno ambientati su diversi piani temporali con un protagonista che vedremo sia da giovane sia da vecchio.