Nuova serie TV per Batwoman, la supereroina gay al fianco di Arrow e The Flash

Il network The CW intende mettere in cantiere una serie su, eroina dell’universo DC Comics che potrebbe dunque vivere in TV nello stesso mondo di Arrow . La nuova serie dovrebbe debuttare nel 2019: CW aveva già annunciato che l’eroina sarebbe apparsa nel crossover annuale al fianco di Flash, Arrow, dei protagonisti diC'è stato un tempo in cui Batwoman era sentimentalmente legata a Batman, successivamente il personaggio è stato rielaborato come il primo supereroe apertamente omosessuale. La nuova serie seguirà dunque le avventure divigilante a Gotham City conosciuta da tutti come Batwoman, pronta a combattere il crimine strada per strada. Dovrà anche combattere i suoi demoni personali prima di diventare il nuovo simbolo di speranza della città.Il nuovo show sarà scritto da, già autrice die del reboot di. Non è la prima volta che la Dries adatta le avventure dei supereroi: ha, infatti, già lavorato a Smallville , show incentrato sul giovane Clark Kent.