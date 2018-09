Nightmare, Robert Englund torna nei panni di Freddy Krueger in The Goldbergs (VIDEO)

Sono passati trentaquattro anni dal primo Nightmare e quindici dall'ultima apparizione di Englund nel ruolo, il crossover Freddy vs. Jason . Nel 2010, in pieno boom dei remake, Jackie Earle Haley aveva interpretato Freddy in quello che avrebbe dovuto essere il primo capitolo di una nuova saga , un film che però non registrò gli incassi sperati e fu stroncato dalla critica.

Di recente, parlando con Cinemablend, Englund ha spiegato perché abbia deciso di non tornare più nel ruolo di Freddy al cinema: “Sono troppo vecchio per fare un altro film di Freddy. Se giro una scena d'azione oggi deve essere minima, perché non posso voltare la testa di scatto per otto ciak diversi in direzioni diverse. La mia spina dorsale ne risente. Posso essere ancora cattivo e spaventoso, ma ormai sono relegato a ruoli alla Van Helsing, vecchi scienziati, cose così”.

Mai dire mai, comunque. Al di là del cameo in The Goldbergs, non è escluso che potremmo rivedere il Krueger di Englund in sala. L'aria che tira oggi a Hollywood è diversa da quella di inizio decennio: i remake di classici non vanno più di moda. Al loro posto, si stanno producendo, come detto, sequel che si ricollegano direttamente agli originali ignorando tutto il resto. Accadrà presto con Halloween , in arrivo a fine ottobre. In programma c'è già un nuovo Robocop . Non è difficile vedere un nuovo Nightmare in questo scenario. Robert Englund avrà pure 71 anni, ma li ha anche, tornato a interpretare Michael Myers nel nuovo Halloween.