NOTIZIE

Nightflyers, primo trailer per la serie di fantascienza dal creatore di Game of Thrones

20.07.2018 - Autore: Marco Triolo



George R.R. Martin, creatore di



SYFY ha diffuso il primo trailer di Nightflyers , la nuova serie horror/fantascientifica ispirata a una novella di, creatore di Game of Thrones , già adattata nel 1987 nel film Misteriose forme di vita . Potete vedere il suggestivo e criptico trailer di seguito.

La trama di Nightflyers vede un gruppo di astronauti, composto da otto scienziati e un potente telepate, inviati verso i confini del sistema solare per intercettare una nave aliena che potrebbe contenere la chiave della sopravvivenza umana, in un futuro in cui la Terra è sull'orlo della distruzione. Ma, a mano a mano che il viaggio prosegue, i membri dell'equipaggio si rendono conto che il computer di bordo e il misterioso capitano (che nessuno ha mai visto) li stanno forse dirottando verso orrori inimmaginabili nei distanti recessi del cosmo.

Gretchen Mol (Boardwalk Empire), Eoin Macken (The Night Shift), David Ajala (Fast & Furious 6), Sam Strike (EastEnders), Maya Eshet (Teen Wolf), Angus Sampson (Fargo), Jodie Turner-Smith (The Last Ship) e Brían F. O’Byrne (Million Dollar Baby). La serie è creata da Jeff Buhler, che ha anche scritto la sceneggiatura dell'episodio pilota, diretto dal regista di Another Earth, Il cast include(Boardwalk Empire),(The Night Shift),(Fast & Furious 6),(EastEnders),(Teen Wolf),(Fargo),(The Last Ship) e(Million Dollar Baby). La serie è creata da, che ha anche scritto la sceneggiatura dell'episodio pilota, diretto dal regista di Another Earth, Mike Cahill

Syfy ha chiesto l'aiuto di Netflix per via degli alti costi di produzione. La serie sarà dunque distribuita da Netflix al di fuori degli Stati Uniti, probabilmente secondo il modello “un episodio a settimana” già seguito da Star Trek Discovery e Better Call Saul. Nightflyers arriverà in autunno.