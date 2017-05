NOTIZIE

New Girl rinnovata per un'ultima stagione finale

15.05.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



L'attrice Zooey Deschanel, protagonista della serie televisiva New Girl nei panni di Jess, interpreterà sullo schermo i panni dell'estrosa insegnante di Los Angeles per un'ultima definitiva volta. Il magazine Deadline riporta infatti che la settima stagione della serie, che è stata appena rinnovata dal network Fox, sarà purtroppo l'ultima.

New Girl va in onda con regolarità dal 2011 e racconta da vicino la vita di alcuni coinquilini che dividono un appartamento a Los Angeles. La settima stagione vedrà una brusca riduzione degli episodi, che passeranno dai consueti 22, visti nelle ultime tre stagioni, agli 8 della prossima stagione.



Il conteggio arriva direttamente da quanto detto su Twitter dall'attore







La sesta stagione della serie ha visto riaccendersi la storia d'amore tra Jess e Nick. Cece (Hannah Simone) e Schmidt (Max Greenfield) aspettano invece il loro primo figlio e Winston (Lamorne Morris) si sta preparando per fare un'importante telefonata con l'aiuto di Aly (Nasim Pedrad). New Girl va in onda con regolarità dal 2011 e racconta da vicino la vita di alcuni coinquilini che dividono un appartamento a Los Angeles. La settima stagione vedrà una brusca riduzione degli episodi, che passeranno dai consueti 22, visti nelle ultime tre stagioni, agli 8 della prossima stagione. Il conteggio arriva direttamente da quanto detto su Twitter dall'attore Jack Johnson, che nella serie ha il ruolo di Nick Miller. "New Girl è stata rinnovata per otto episodi finali! Sono molto eccitato di finire ciò che abbiamo iniziato". Così ha twittato l'attore, rinnovando l'augurio a tutte le mamme, visto che l'annuncio è stato fatto nella domenica dedicata alla Festa della Mamma.

Ancora invece non è chiara la data di rilascio della serie, ma lo sarà nei prossimi tempi in modo da allertare tutti i fan dello show per posizionarsi in tempo per dire addio a una delle serie più di successo degli ultimi anni.