Netflix: tutte le novità di giugno 2017

NOTIZIE

Orange is The New Black

27.05.2017 - Autore: A.L. (Nexta)



Netflix è il mese che rimarrà negli annali per essere stato trainato dalla polemica di Cannes che ha interessato la presenza del film Okja. Anche se non si è trattato, crediamo, di una mossa premeditata da parte del canale di produzione e distribuzione in streaming, il dibattito ha generato una certa curiosità intorno al film di Bong Joon-ho che sarà disponibile su Netflix a fine giugno. E non sarà il solo prodotto interessante tra i tanti della piattaforma. Ecco le cinque novità più accattivanti del mese su Netflix.







Orange Is the New Black 5 (9 giugno). La quinta stagione del prison drama di Netflix vedrà le detenute del carcere di Lichtfield ribellarsi per ottenere condizioni di detenzione meno dure. La quinta stagione è stata anche al centro di un vero e proprio caso mediatico a inizio maggio quando i primi episodi dello show sono stati hackerati e diffusi online. Lo show vedrà il probabile ritorno del personaggio di Stella Carlin (Ruby Rose) e le tante domande sul futuro di Piper (



GLOW (23 giugno). GLOW, acronimo che sta per Gorgeous Ladies of Wrestling, un gruppo di wrestling al femminile messo su in poco tempo con l'aiuto di alcune donne, tutte con problemi personali e dalle diverse fisicità e storie, è al centro del nuovo show di Netflix. Creato dagli inventori di OITNB vede protagonista l'attrice Alison Brie, già in Mad Men, nei panni di un'aspirante attrice squattrinata che si trova a prendere parte allo sgangherato gruppo di wrestler non professioniste. E non sarà tutto bello e facile per la nostra eroina.







Okja (28 giugno). Il film presentato a Cannes che ha fatto discutere più di tutti i cinefili e i critici del settore. Girato dal regista di Snowpiercer Bong Joon-ho mette insieme i temi dell'ambientalismo e quelli di una fantascienza opprimente e cattiva. Il film racconta la storia di un'amicizia tra un supermaiale e una ragazzina la cui esistenza viene minacciata da una perfida lobby del cibo che vorrebbe trasformare l'animale in un cibo supernutriente e a costo molto basso. Nei panni della cattiva di Okja, l'intramontabile Tilda Swinton.

Gypsy (30 giugno 2017). Billy Crudup e Sophie Cookson. (30 giugno 2017). Naomi Watts è protagonista di questa nuova serie thriller in 10 episodi che racconta la vita di una terapeuta che incomincia a intrattenere alcune relazioni con le persone vicine ai suoi pazienti. Nel cast anche