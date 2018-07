Netflix ordina la prima stagione di Locke & Key, da un fumetto del figlio di Stephen King

NOTIZIE

Locke & Key, serie tratta da un fumetto IDW scritto da Stephen King. La notizia arriva a due mesi dallo spostamento del progetto da Hulu a Netflix. Prima di decidere di non produrre la serie, Hulu aveva fatto realizzare un episodio pilota diretto dal regista di It, Netflix ha ufficialmente ordinato la prima stagione di dieci episodi di, serie tratta da un fumetto IDW scritto da Joe Hill , figlio di. La notizia arriva a due mesi dallo spostamento del progetto da Hulu a Netflix. Prima di decidere di non produrre la serie, Hulu aveva fatto realizzare un episodio pilota diretto dal regista di Andy Muschietti . Ma Netflix procederà con un nuovo cast e nuove sceneggiature, dunque il pilot verrà scartato.

Locke & Key racconta di tre fratelli che, in seguito alla morte del padre, tornano nella casa di famiglia in Massachusetts e scoprono una serie di chiavi che donano loro svariati poteri. I tre però non sanno che un terribile demone sta cercando quelle chiavi e non si fermerà davanti a nulla pur di ottenerle. La serie a fumetti, disegnata da Gabriel Rodriguez, ha vinto un prestigioso Eisner Award nel 2012.

Carlton Cuse, autore di Lost e Bates Motel, farà da showrunner insieme a Meredith Averill (The Good Wife). Andy e Barbara Muschietti sono tra i produttori esecutivi. Muschietti, ora impegnato sul set di Hill farà da produttore esecutivo e scriverà anche alcuni episodi (tra cui il primo)., autore di Lost e Bates Motel, farà da showrunner insieme a(The Good Wife). Andy esono tra i produttori esecutivi. Muschietti, ora impegnato sul set di It – Capitolo 2 , purtroppo non potrà tornare a girare il nuovo primo episodio.

