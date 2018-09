Netflix, nuovi film e serie TV da vedere a ottobre

Dopo la ricca messe veneziana e lo sconvolgente Sulla mia pelle a settembre, siamo di nuovo a raccontarvi le… Come sempre, il ritorno delleserie tv più attese (da Black Lightning alla terza e cupissima stagione di Daredevil ) ruberà la scena a una serie di. E se di Making a Murderer Le terrificanti avventure di Sabrina abbiamo già abbondantemente parlato, eccovi una scelta ponderata di alcunise fossimo in voi…dal 12 ottobreUna setta religiosa e una indagine che rischia di sfociare nel soprannaturale, svelando segreti che potremmo non veder rivelati… Sono solo alcune delle frecce nell'arco di questo thriller, attesissimo anche per la regia di Gareth Evans (The Raid e sequel) e la presenza di Dan Stevens (Downton Abbey, Legion) come interprete principale: il Thomas Richardson costretto a cercare la propria sorella su un'isola remota popolata da maniaci religiosi.dal 5 ottobrePaul Giamatti è sempre una garanzia, ovunque sia e qualunque cosa faccia… In questo caso, un dramma familiare "irriverente" e "sobrio", stando alla presentazione di Netflix stessa, che recita ancora: Hanno quarant'anni e scarse possibilità di avere un figlio, finché una nipote acquisita dà loro una luce di speranza… costringendoli a mettere in discussione molti loro principi. Dietro la macchina da presa la Tamara Jenkins di L'altra faccia di Beverly Hills e La famiglia Savage per un film molto apprezzato allo scorso Sundance Festival.dal 10 ottobreUn superstite dei tanti film 'veneziani' presentati alla Mostra del Lido, arriva sul piccolo schermo per raccontare una drammatica storia vera: quella dell'attentato sull'Isola di Utoya, in Norvegia, del 22 luglio 2011, quando un nazionalista estremista di destra uccise decine di giovani partecipanti a un campo estivo politico. Dirige Paul Greengrass.dal 12 ottobreSi presenta come un incubo terrificante la prima stagione di questa nuova declinazione del classico topos della casa infestata. Al centro dell'horror televisivo, la famiglia Crain. E a dar vita al loro dramma: Michiel Huisman, Timothy Hutton e Carla Gugino.dal 5 ottobreDopo Le ragazze del centralino e La casa di carta, un'altra produzione originale spagnola… Stavolta al centro della vicenda tre giovani figli di operai alle prese con una realtà completamente diversa dalla loro, quella di un collegio molto esclusivo. Ovviamente saranno loro i primi sospettati dell'omicidio avvenuto nella scuola, e dell'indagine che scopriremo seguendone la prima stagione. Nel cast, tre volti noti, quelli di Rio, Denver e Alison Parker (Jaime Lorente, Miguel Herrán e María Pedraza) della suddetta 'Casa de Papel'.BETTER CALL SAUL Stagione 4 (2 ottobre)BIG MOUTH Stagione 2 (5 ottobre)ELITE (5 ottobre)HILL HOUSE (12 ottobre)DYNASTY Stagione 2 (13 ottobre)BLACK LIGHTNING Stagione 2 (16 ottobre)MARVEL - DAREDEVIL Stagione 3 (19 ottobre)LE TERRIFICANTI AVVENTURE DI SABRINA (26 ottobre)PRIVATE LIFE (5 ottobre)22 LUGLIO (10 ottobre)APOSTOLO (12 ottobre)MAMMA, HO SCOPERTO GLI GNOMI! (19 ottobre)SALE, GRASSI, ACIDI, CALORE (11 ottobre)FEMMINISTE: RITRATTI DI UN'EPOCA (12 ottobre)MAKING A MURDERER Parte 2 (19 ottobre)SUPER MONSTERS Stagione 2 (5 ottobre)BABY BOSS: DI NUOVO IN AFFARI Stagione 2 (12 ottobre)THE SEVEN DEADLY SINS: REVIVAL OF THE COMMANDMENTS (15 ottobre)CASTLEVANIA Stagione 2 (26 ottobre)DEAR JOHN (1 ottobre)10 COSE CHE ODIO DI TE (17 ottobre)L'INCANTESIMO DEL LAGO 3 - LO SCRIGNO MAGICO (1 ottobre)RAPUNZEL - L'INTRECCIO DELLA TORRE (3 ottobre)BELLE & SEBASTIEN (16 ottobre)THE ROAD (1 ottobre)xXx 2: THE NEXT LEVEL (1 ottobre)NOW YOU SEE ME 2 - I MAGHI DEL CRIMINE (8 ottobre)ANIMALI NOTTURNI (22 ottobre)ALLIED - UN'OMBRA NASCOSTA (27 ottobre)BOYGIRL - QUESTIONE DI... SESSO (1 ottobre)THIRTEEN - TREDICI ANNI (1 ottobre)THE HURT LOCKER (1 ottobre)WAR HORSE (3 ottobre)GUARDIANI DELLA GALASSIACAPTAIN AMERICA: IL PRIMO VENDICATORECAPTAIN AMERICA: THE WINTER SOLDIERTHE AVENGERSIRON MAN 1-3THORTHOR: THE DARK WORLDHOUSE AT THE END OF THE STREET (1 ottobre)JENNIFER'S BODY (1 ottobre)ASH VS EVIL DEAD Stagione 2 (3 ottobre)