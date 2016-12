Netflix: le serie TV da vedere a gennaio

NOTIZIE

Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Se gli ultimi giorni di dicembre sono stati caratterizzati dalla riscoperta dei prodotti tradizionali del Natale, film e serie TV di ieri, a gennaio si cambia verso. Su Netflix infatti riparte la stagione degli show e dei film disponibili sulla piattaforma in streaming. Ecco cosa potremo vedere da gennaio e on demand.



Sherlock 4 (dal 02 gennaio e successivamente il 09 e il 16 gennaio). La tanto attesa quarta stagione di Sherlock arriva anche su Netflix. Le tre puntate della serie con protagonisti Benedict Cumberbatch e Martin Freeman è composta dagli episodi "The Six Thatchers", "The Lying Detective" e "The Final Problem", che andranno in onda dopo la messa in onda britannica nei giorni del 2, 9 e 16 gennaio. Nella quarta stagione e forse ultima della serie vedremo l'attore Toby Jones nei panni del nuovo cattivo Culverton Jones, personaggio derivato dal racconto di Arthur Conan Doyle "L'avventura del detective morente". Confermati invece i ruoli di Benedict Cumberbatch e Martin Freeman nei panni di Holmes e Watson.







One Day at a Time (dal 6 gennaio). Non si ferma l’operazione nostalgia della TV on demand che questa volta re-immagina lo show One Day at a Time andato in onda sulla CBS dal 1975 al 1984 in una nuova versione. Al contrario dello show originale prodotto da Norman Lear che raccontava la storia di una ragazza madre e delle sue due figlie, la storia si concentra sulla quotidianità di una famiglia cubano-statunitense. La ‘mamma’ dello show è una donna ex militare e divorziata (Justina Machado) che sperimenta le difficoltà di crescere due figli aiutata dal piglio militaresco della nonna di origine cubana (Rita Moreno). I 13 episodi della prima stagione sono stati prodotti dalla Act III Productions, Inc., Snowpants Productions e la Small Fish Studios con Sony Pictures Television. Norman Lear, Mike Royce, Gloria Calderón Kellett e Michael Garcia sono invece produttori esecutivi.

Una serie di sfortunati eventi (dal 13 gennaio). Una serie molto attesa tratta dal ciclo di bestseller internazionali di Lemony Snicket (pseudonimo di Daniel Handler) che ha già avuto molto successo al cinema con il film del 2004 con protagonista Jim Carrey.



(dal 13 gennaio). Una serie molto attesa tratta dal ciclo di bestseller internazionali di(pseudonimo di Daniel Handler) che ha già avuto molto successo al cinema con il film del 2004 con protagonista Jim Carrey . Questa volta il filone letterario torna in formato televisivo. Il cast vede Neil Patrick Harris nei panni del Conte Olaf. La storia della serie è quella degli orfani Baudelaire (Violet, Klaus e Sunny) e del malvagio tutore Conte Olaf pronto a tutto pur di impossessarsi della loro eredità. La serie di otto episodi è una produzione originale Netflix che ha come produttori esecutivi Barry Sonnenfeld e Daniel Handler. Tra gli interpreti figurano Patrick Warburton (Lemony Snicket), Joan Cusack (Justice Strauss), Malina Weissman (Violet Baudelaire) e Louis Hynes (Klaus Baudelaire). La prima stagione di otto episodi copre i primi quattro libri della serie adattati in due episodi ciascuno.

Tarzan and Jane (dal 6 gennaio). Una serie animata per ragazzi che attinge direttamente al mondo dell'eroe Tarzan. Nel remake dei romanzi dello scrittore Edgar Rice Burroughs si racconta la storia del sedicenne Tarzan tornato a Londra dopo una vita passata nella giungla. Adesso Tarzan studia in una scuola come tante dove fa però fatica ad uniformarsi dimenticando le regole della giungla. Anche in questo nuovo universo però potrà conoscere la sua Jane che lo aiuterà a svelare alcuni misteri e delitti ambientali.



(dal 6 gennaio). Una serie animata per ragazzi che attinge direttamente al mondo dell’eroe Tarzan. Nel remake dei romanzi dello scrittoresi racconta la storia del sedicenne Tarzan tornato adopo una vita passata nella giungla. Adessostudia in una scuola come tante dove fa però fatica ad uniformarsi dimenticando le regole della giungla. Anche in questo nuovo universo però potrà conoscere la sua Jane che lo aiuterà a svelare alcuni misteri e delitti ambientali.