Netflix: film e serie TV da vedere a novembre

Tra The Punisher e Jim & Andy: The Great Beyond, sarà un mese ricco di contenuti da non perdere

27.10.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)







Mentre la maggior parte degli iscritti a Netflix passerà i prossimi giorni incollata a Stranger Things 2 , il mese di novembre arriverà senza farsi troppo notare. Ma porterà con sé novità comunque interessanti, che esaminiamo come di consueto per darvi le giuste dritte su cosa vedere in streaming il prossimo mese.

The Punisher (17 novembre). Ancora Marvel. Dopo la delusione di Iron Fist e The Defenders, torna in scena (17 novembre). Ancora Marvel. Dopo la delusione di Iron Fist e The Defenders, torna in scena Jon Bernthal nel ruolo di Frank Castle, il Punitore che avevamo incontrato nella seconda stagione di Daredevil . Si preannuncia una serie che dovrebbe tornare ai toni viscerali della prima stagione di Daredevil e rendere finalmente giustizia a un personaggio che, finora, al cinema non è stato trattato molto bene. Qui il trailer.







Designated Survivor – Stagione 2 (dal 3 novembre). Al ritmo di un episodio a settimana, ogni venerdì, vedremo la seconda stagione di Designated Survivor, in cui



(dal 3 novembre). Al ritmo di un episodio a settimana, ogni venerdì, vedremo la seconda stagione di Designated Survivor, in cui Kiefer Sutherland si ritrova a giurare come presidente degli Stati Uniti dopo che tutto lo staff è stato fatto fuori. Il primo episodio si intitola “One Year In” e vedrà Tom Kirkman ormai presidente da un anno.

Jim & Andy: The Great Beyond (17 novembre). Lo abbiamo visto a Venezia e vi possiamo assicurare che Jim & Andy: The Great Beyond - Featuring a Very Special, Contractually Obligated Mention of Tony Clifton è uno dei titoli (e che titolo!) da non perdere questo mese. Si tratta di un esilarante e appassionante documentario che racconta la lavorazione di (17 novembre). Lo abbiamo visto a Venezia e vi possiamo assicurare che Jim & Andy: The Great Beyond - Featuring a Very Special, Contractually Obligated Mention of Tony Clifton è uno dei titoli (e che titolo!) da non perdere questo mese. Si tratta di un esilarante e appassionante documentario che racconta la lavorazione di Man on the Moon , biopic dedicato al comico Andy Kaufman, sul cui set Jim Carrey rifiutò di uscire dal personaggio. Uno sguardo dietro le quinte a cosa può succedere quando, con una decisione mista tra genio e follia, un attore di metodo sceglie di andare fino in fondo. Qui il trailer.







L'altra Grace (3 novembre). Sarah Gadon, Anna Paquin e David Cronenberg.



(3 novembre). Sarah Polley scrive, Mary Harron dirige questa miniserie canadese ispirata al best-seller di Margaret Atwood (The Handmaid's Tale), a sua volta ispirato a fatti realmente accaduti. La storia è quella di Grace Marks, immigrata irlandese impiegata come domestica in Canada che, nel 1843, fu condannata per i brutali omicidi del suo datore di lavoro e della sua governante, insieme allo stalliere James McDermott. Sei puntate, interpretate da

She's Gotta Have It (23 novembre). Dieci episodi, tutti diretti da DeWanda Wise), divisa tra l'amore del modello Greer Childs (Cleo Anthony), dell’esperto finanziario Jamie Overstreet (Lyriq Bent) e di un fenomeno dei social media (Anthony Ramos). (23 novembre). Dieci episodi, tutti diretti da Spike Lee . Il regista ha rimesso mano al suo esordio, Lola Darling , realizzandone di fatto un remake in formato serie. Al centro, ancora una volta le avventure umane e sentimentali di Nola Darling (), divisa tra l'amore del modello Greer Childs (), dell’esperto finanziario Jamie Overstreet () e di un fenomeno dei social media (). Qui il trailer.