Netflix, film e serie TV da vedere a maggio

Un film uscito nel 2003 che viene reso disponibile per il catalogo Netflix. Si tratta di un classico film per tutta la famiglia pieno di gag rocambolesche e assurde e a renderlo divertente è la presenza di due attori comici come Eddie Murphy e Jeff Garlin. Il film racconta di un uomo (Murphy) che dopo essere stato licenziato dal suo lavoro trova una soluzione insieme ad un suo amico: aprire un asilo per bambini poiché l'unico che c'era costava troppo. Però, le madri non sono convinte che i due uomini siano in grado di badare a dei bambini. Lo vedrete a partire dalFilm originale Netflix che mette al centro i battucuore di un gruppo di adolescenti. Primi amori, primi imbarazzi e primi litigi e primi drammi rivivono dal libro young adult diambientato negli Stati Uniti che ha conquistato anche il colosso on demand. Il film è diretto da Vince Marcello e nel cast troviamo gli attori giovanissimi Joey King e Joel Courtney. Il film sarà disponibileEsordio attessisimo per il primo film italiano che non uscirà nelle sale ma sarà distribuito in esclusiva da Netflix. Il film diretto da Antonio Morabito è interpretato da Claudio Santamaria e Marco Giallini e racconta una storia di poveri diavoli coinvolti loro malgrado in un perverso giro di creditori spietati e umanità ridotta al limite. Il film è prodotto da La Luna e Lotus Production con Rai Cinema. Il film sarà disponibile dal Michael C. Hall , ex protagonista di Dexter , recita in Safe, serie che segna una coproduzione tra Netflix e il network francese Canal +. La sceneggiatura è firmata da Danny Brocklehurst di Shameless. Gli episodi raccontano la storia di un medico rimasto vedovo, Tom Delaney, che scopre i segreti della comunità in cui vive dopo la misteriosa scomparsa della figlia. 8 episodi complessivi per la serie e nel cast troviamo Amanda Abbington, Audrey Fleurot, Hannah Arterton, Emmett J. Scanlan, Marc Warren, Nigel Lindsay e Laila Rouass. La serie sarà disponibile dalSul fronte comedy invece troveremo il debutto della serie originale Netflix con Carol Burnett storica comica statunitense nota in passato per aver condotto il The Carol Burnett Show. Questa volta la formula scelta dalla personalità TV è il reality show. Con l’aiuto di bambini vivaci e divertenti, la star dispenserà consigli a celebrità e persone comuni. La serie sarà disponibile dal