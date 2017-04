Netflix: film e serie TV da vedere a maggio

NOTIZIE

28.04.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Maggio. Scoppia l'estate cinematografica, ma non solo. Netflix si prepara a calare gli assi con due serie molto attese, le nuove stagioni di. Ma c'è anche, il nuovo film di David Michod (Animal Kingdom) interpretato da Brad Pitt nei panni del comandante in capo delle truppe americane in Afghanistan. Diamo uno sguardo a cinque titoli, tra film e serie, da non perdere su Netflix a maggio.

War Machine, il nuovo film di David Michod che Brad Pitt ha prodotto e interpretato. Si tratta di una satira del coinvolgimento americano in Afghanistan e principalmente della figura del generale Stanley A. McChrystal, comandante in capo delle truppe americane di stanza nel paese mediorientale. Nel film si chiamerà Glenn McMahon, perché Michod e Pitt hanno deciso di cambiare i nomi in modo da avere più libertà espressiva. Tilda Swinton, Anthony Michael Hall, Emory Cohen, Topher Grace, Ben Kingsley, Scoot McNairy, Will Poulter, RJ Cyler, Griffin Dunne e Joe Magaro. Insomma, un titolo davvero imperdibile, che promette grande divertimento ma anche riflessioni sull'attualità americana. In arrivo il 26 maggio.



Handsome: Un giallo Netflix

Handsome: Un giallo Netflix, una commedia noir incentrata sulle indagini di Gene Handsome, un detective della polizia di Los Angeles la cui abilità nel risolvere casi è eguagliata solo dalla sua incapacità di gestire la sua vita privata. Il cast include anche Natasha Lyonne, Kaley Cuoco e Leah Remini. Dal 5 maggio.



Sense8, la serie creata dalle Wachowski e J. Michael Straczynski. Continuano le disavventure degli otto protagonisti (Doona Bae, Jamie Clayton, Tina Desai, Tuppence Middleton, Max Riemelt, Miguel Ángel Silvestre, Brian J. Smith e Toby Onwumere), sensitivi legati tra loro anche se lontani fisicamente. Sulle loro tracce c'è ora Whispers (Terrence Mann), potente “sensate” che lavora per un'agenzia segreta determinata a eliminare i suoi simili dalla faccia della Terra. Qui il trailer. Dieci episodi in arrivo il 5 maggio.



Aziz Ansari torna nel ruolo di Dev Shah nella seconda stagione di Master of None, che arriverà su Netflix il 12 maggio a un anno e mezzo dalla prima. La nuova stagione, composta da dieci episodi, è stata girata in parte a Modena e vede Dev tentare una nuova strada: quella dello chef specializzato in cucina italiana. Nel cast vedremo anche Alessandra Mastronardi nei panni della nuova fiamma di Dev.







Dal 12 maggio debutterà infine Anne, serie TV canadese tratta da “Anna dei verdi abbaini” di Lucy Maud Montgomery, il romanzo da cui già era stata tratta una famosa serie anime di Isao Takahata, Anna dai capelli rossi. È la storia di Anne Shirley (Amybeth McNulty), un'orfana che, dopo una serie di vicissitudini, viene affidata per errore a una coppia di anziani fratelli, Marilla e Matthew Cuthbert, intenzionati ad adottare un maschietto per avere un aiuto nel lavorare i campi. Dopo una partenza difficile, Anne finisce per conquistare entrambi e resta a vivere con i Cuthbert. La serie è già andata in onda sulla rete televisiva canadese CBC e arriverà in un blocco unico su Netflix.