Netflix: film e serie TV da vedere a gennaio

02.01.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Vedremo inoltre la seconda parte della prima stagione di Disjointed, la prima stagione di Retribution e i film originali The Open House e A Futile and Stupid Gesture.



Un gennaio di conferme e di ritorni, ma anche un gennaio di interessanti proposte originali e inedite. Netflix apre il nuovo anno con una programmazione un po' più cauta del solito, ma non per questo priva di chicche. Come ad esempio la seconda stagione di, ora purtroppo rivelatasi come l'ultima ma imperdibile per chi ha amato la prima. Vedremo inoltre la seconda parte della prima stagione di, la prima stagione die i film originali. Ma ecco quali sono le cinque cose per noi imperdibili del gennaio Netflix.

19 gennaio.



Grace and Frankie – Stagione 4. Torna l'acclamata serie interpretata da Jane Fonda e Lily Tomlin e creata da Marta Kauffman, co-creatrice di Friends, e da Howard J. Morris. Ancora una volta ci ritroveremo catapultati nelle vite di Grace Hanson e Frankie Bergstein, due donne che hanno scoperto l'omosessualità e il legame affettivo dei loro rispettivi mariti, e hanno scelto di ricominciare da capo contando l'una sull'altra. In arrivo dal

Star Trek: Discovery – Seconda parte. L'8 gennaio riprende la prima stagione di Star Trek: Discovery, una serie che è incredibilmente cresciuta nei pochi episodi visti finora. Una partenza in sordina, con effetti speciali non sempre convincenti e una trama un po' confusa, apparentemente lontana dallo spirito di Gene Roddenberry. Ma a poco a poco, Discovery ci ha convinti sempre di più, specialmente grazie all'interpretazione di Sonequa Martin-Green. Avevamo lasciato l'equipaggio della Discovery in un quadrante della galassia sconosciuto: vedremo ora come se la caveranno.



Black Lightning. In esclusiva su Netflix la nuova serie di supereroi targata DC Comics e The CW, che non sarà però ambientata nell'Arrowverse. Black Lightning è incentrata su un supereroe afro-americano, Jefferson Pierce (Cress Williams), ritiratosi dalle scene da anni, ma costretto a tornare in attività per fermare i piani di una pericolosa gang, The One Hundred. La serie è creata da Mara Brock Akil e Salim Akil, e arriverà a partire dal 23 gennaio, una puntata a settimana (il martedì).



Devilman Crybaby. Attesissima dai fan dell'uomo diavolo di Go Nagai, arriva dal 5 gennaio la prima stagione di Devilman Crybaby, serie anime originale Netflix diretta dall'apprezzato regista di anime Masaaki Yuasa. La storia riprende fedelmente quella del manga di Nagai, in cui il giovane Akira Fudo viene informato dal vecchio amico Ryo Asuka che un'antica stirpe di demoni sta tornando per reclamare a sé il pianeta. Akira dovrà fondersi con un demone per ottenerne i poteri e sconfiggere i demoni in nome dell'umanità.



