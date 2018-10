Netflix cancella anche Luke Cage, l'autore risponde su Twitter

La cancellazione di Iron Fist non aveva sorpreso nessuno, nonostante la seconda stagione avesse mostrato segnali di miglioramento rispetto alla prima. Stupisce invece che Netflix abbia deciso di non rinnovare Luke Cage : una terza stagione era data come certa, e invece la scure è calata anche in questo caso. A quanto riporta il sito Deadline, la scelta è nata dalle classiche “divergenze creative” ma anche da “crescenti tensioni” tra Marvel e Netflix circa la direzione da dare alla serie. Il tutto nell'arco di 48 ore...

Cheo Hodari Coker, showrunner della serie, ha così commentato la cancellazione su Twitter: “Tanti ricordi. Un sacco di ringraziamenti individuali da fare. Voglio ringraziare Marvel, Netflix, la migliore squadra di sceneggiatori, il cast, la troupe, The Midnight Hour [autori della colonna sonora], tutti coloro che hanno onorato il palco dell'Harlem's Paradise con la loro presenza e i fan più incredibili del mondo. Avanti sempre”.

Ora c'è chi spera che Marvel decida di resuscitare i due personaggi in una serie ispirata al fumetto che li vede collaborare,. Ma per adesso la possibilità non è stata discussa ufficialmente. È anche possibile che Marvel si stia preparando lentamente a riscattare tutti i suoi personaggi per il servizio streaming Disney in partenza a fine 2019. C'è da sperare che Netflix non cancelli anche Daredevil