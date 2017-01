Netflix, annunciate le serie TV del 2017

NOTIZIE

In arrivo Suburra, El Chapo, e i prodotti Marvel Iron Fist e Marvel’s The Defender

17.01.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Se le vacanze natalizie vi hanno lasciato con un disturbo da binge-watching compulsivo, la notizia può senz’altro farvi piacere. Infatti Netflix ha annunciato le serie che arriveranno nel 2017 riservandosi il diritto/dovere di allungare l’elenco nel corso dell’anno. Ecco cosa vedremo quindi in questo 2017 appena cominciato.

Iron Fist e Marvel’s The Defender sono due serie in arrivo che ruotano intorno al grande universo Marvel. La prima ha come protagonista Danny Rand, un esperto di arti marziali con l'abilità di evocare il potere del Pugno d'acciaio. Il protagonista è interpretato dall’attore Finn Jones.



Marvel's The Defender include invece alcune storie dei personaggi Marvel visti quest'anno nelle serie Netflix originali. Un modo per metterle tutte insieme. Troveremo nello show i personaggi di Jessica Jones, Luke Cage, Iron First e Daredevil.

Anne è invece la serie ispirata a Anna dai capelli rossi che approda Netflix in collaborazione con la CBC. Il classico della letteratura per l’infanzia viene adottato in formato seriale, come già avvenuto a gennaio per la saga di Lemony Snicket. Anna dai capelli rossi racconta la storia di Anne, una ragazzina che, dopo aver vissuto in orfanotrofi, è adottata dai due anziani fratelli Marilla e Matthew Cuthbert.



Suburra è una serie che non avrebbe invece bisogno di troppe presentazioni. Nata dall’esperienza del film omonimo è la prima grande produzione Netflix per l’Italia. Racconterà la relazione tra criminalità organizzata, Chiesa e imprenditori con uno stile scuro e mistery.

Frontier è invece una serie non originale dai toni sanguinari e storica andata in onda già in Canada. La serie canadese in 6 episodi passata sul canale Discovery Channel Canada è ambientata nel 1800 e racconta la fur trade, la compravendita di pelli di animali che fu centrale nel Nord America in quegli anni.

Altre novità in arrivo sono 13 Reason Why, un crime dove una ragazza suicida lascia un nastro con i 13 motivi che spiegano il suo gesto. Dear White People è invece una comedy che prende spunto dal film omonimo con Tessa Thompson. Con Santa Clarita Diet, che arriva il 3 febbraio, Timothy Olyphant e riprende il filone narcotraffico inaugurato con Narcos . La serie racconta la storia di El Chapo, signore della droga messicano sulla scia di quanto fatto per Pablo Escobar.Altre novità in arrivo sono, un crime dove una ragazza suicida lascia un nastro con i 13 motivi che spiegano il suo gesto.è invece una comedy che prende spunto dal film omonimo con Tessa Thompson. Con, che arriva il 3 febbraio, Drew Barrymore interpretano una coppia che affronta i problemi della vita coniugale.