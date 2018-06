Netflix annuncia le riprese della seconda stagione di Suburra

NOTIZIE

03.04.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Netflix ha annunciato ufficialmente l'inizio delle riprese della seconda stagione di Suburra - La serie , la prima serie originale Netflix prodotta in Italia. Suburra, prequel del film diretto da Stefano Sollima , è prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction.

Barbara Petronio - che cura anche la supervisione editoriale - Ezio Abbate e Fabrizio Bettelli, e diretta da La seconda stagione è scritta da- che cura anche la supervisione editoriale -, e diretta da Andrea Molaioli (Suburra - La serie, La ragazza del lago, Il gioiellino) e da Piero Messina (L’attesa).

Ambientata a Roma e ispirata all’omonimo romanzo di Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo, la serie vede Chiesa, politici corrotti e criminalità organizzata scontrarsi in una sanguinosa lotta per il controllo del litorale di Ostia. Tornano i protagonisti della prima stagione, vale a dire Aureliano (Alessandro Borghi), Spadino (Giacomo Ferrara) e Lele (Eduardo Valdarnini). Oltre a Sara Monaschi, l'ambiziosa consulente finanziaria legata alla Chiesa interpretata da Claudia Gerini, il politico Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro) e lo spietato boss Samurai (Francesco Acquaroli).

Quali nuove alleanze stringeranno e quali nuove strategie metteranno in atto per conquistare il controllo del litorale romano? Lo scopriremo solo quando la seconda stagione di Suburra sarà caricata su Netflix. La data, però, non è stata attualmente comunicata.