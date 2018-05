Netflix annuncia la partnership ufficiale con gli Obama 

NOTIZIE

Michelle e Barack Obama hanno siglato un accordo con Netflix per lavorare da protagonisti nella produzione di alcuni prodotti che il colosso in streaming distribuirà o realizzerà nel prossimo futuro. L’accordo durerà sicuramente più di un anno.



Gli Obama produrranno un mix di contenuti diversi. In queste ore si parla di serie, documentari e film. Gli Obama parteciperanno alla partnership con la loro casa di produzione Higher Ground Productions creata appositamente per realizzare l'accordo con Netflix.

Gli Obama produrranno un mix di contenuti diversi. In queste ore si parla di serie, documentari e film. Gli Obama parteciperanno alla partnership con la loro casa di produzione Higher Ground Productions creata appositamente per realizzare l’accordo con Netflix.

“Siamo molto contenti di lavorare insieme a Netflix – ha dichiarato l’ex Presidente Barack Obama – speriamo di coltivare e curare tante voci che siano di ispirazione per promuovere una grande empatia e comprensione reciproca nelle persone aiutandole a condividere le loro storie nel mondo intero”.



“Barack e Michelle Obama sono tra le figure pubbliche più rispettate e di alto profilo nel mondo – ha dichiarato il capo dei contenuti di Netflix Ted Sarandos - e rappresentano un punto di vista unico per scoprire e valorizzare le storie di persone che hanno fatto la differenza nelle loro comunità lottando per cambiare il mondo in meglio”.

Secondo quanto rivelato in passato dal NYT l'accordo prevederebbe programmi televisivi incentrati su storie di grande ispirazione oppure la creazione di programmi di talk dove l’ex Presidente sarà chiamato a moderare conversazioni su argomenti di rilevanza sociale come il sistema sanitario, l'immigrazione e la questione del clima.

Fonte: Coming Soon.