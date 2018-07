Narcos Messico, poster e prime foto ufficiali della quarta stagione

“Il conflitto inizia in un momento storico in cui i trafficanti di droga messicani erano una disorganizzata confederazione di coltivatori e commercianti”, continua il comunicato ufficiale, “e segue la successiva affermazione del cartello di Guadalajara negli anni Ottanta, quando Félix Gallardo ( Diego Luna ) prende il comando, riunendo tutti i trafficanti e costruendo un impero. Quando l’agente della DEA Kiki Camarena ( Michael Peña ) si trasferisce con la moglie e il giovane figlio dalla California a Guadalajara per assumere il suo nuovo incarico, capisce rapidamente che il suo ruolo sarà molto più complicato di quanto potesse immaginare. Kiki attira l’intelligence su Félix ed è sempre più coinvolto nella sua missione. Inizia una tragica catena di eventi, che segnerà il destino del traffico di droga, dando vita alla guerra degli anni successivi”.

Il rinnovato cast include anche Jackie Earle Haley (Watchmen) nel ruolo di Jim Ferguson;(Mad Men) nel ruolo di Butch Sears;(Fear the Walking Dead) nel ruolo di Joaquin “Chapo” Guzman;(Hazlo como hombre) nel ruolo di Benjamin Arellano Felix;(Ray Donovan, The Rookie) nel ruolo di Mika Camarena;(We Go On) nel ruolo di Ed Heath;(Cable Girls) nel ruolo di Salvador Osuna Nava;(Lady of Steel) nel ruolo di Juan Jose Esparragoza Moreno (“El Azul”);(Bala Loca) nel ruolo di Maria Elvira;(Apocalypto) nel ruolo di Pablo Acosta;(Brain Drain) nel ruolo di Hector Palma;(Sin Nombre) nel ruolo di Sammy Alvarez;(Texas Rising) nel ruolo di Tomas Morlet;(Quantum of Solace) nel ruolo di Don Neto (Ernesto-Fonseca Carillo);(Narcos) torna nel ruolo di Amado Carrillo Fuentes;(Nurse Jackie) nel ruolo di Roger Knapp;(Mi corazón es tuyo) nel ruolo di Ramon Arellano Felix;(Scandal, The Flash) nel ruolo di James Kuykendall;(Sin Nombre) nel ruolo di Rafael Caro Quintero;(Here on Earth) nel ruolo di Isabella Bautista;(The Burning Plain) nel ruolo di Sofia Conesa; e infine(The Looming Tower, Magic City) nel ruolo di John Gavin.