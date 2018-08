MTV annuncia il ritorno di The Hills con il cast originale

NOTIZIE

Si chiamerà The Hills: New Beginnings il reboot televisivo del reality show di MTV

21.08.2018 - Autore: Marco Triolo



Durante gli MTV Music Awards, tenutisi il 20 agosto alla Radio City Music Hall di New York, la rete ha annunciato il ritorno di uno dei suoi reality show più amati, The Hills. La nuova serie sarà intitolata The Hills: New Beginnings e ora ne potete vedere il teaser trailer.





Nato come spin-off di Laguna Beach: The Real Orange County, reality incentrato sulle vite di alcuni adolescenti iscritti alla Laguna Beach High School, The Hills seguiva la vita di cinque ragazze a Los Angeles. In particolare, quella di Lauren Conrad, membro del cast originale di Laguna Beach, trasferitasi a Los Angeles per lavorare nel mondo della moda. La serie durò sei stagioni, ma Conrad mollò a metà della quinta per essere sostituita da un'altra ex protagonista di Laguna Beach, Kristin Cavallari. The Hills ha avuto un grande successo ma è stata anche criticata per le sue storyline chiaramente fabbricate.

The Hills: New Beginnings riunirà il cast originale di The Hills introducendone figli e nuovi amici, e seguirà ancora una volta le vicende di questi nella moderna Los Angeles. Non si sa quali membri del cast torneranno, ma sul red carpet dei Video Music Awards si sono riuniti Justin Brescia, Stephanie Pratt, Frankie Delgado, Ashley Wahler, Jason Wahler, Audrina Patridge, Heidi Montag, Spencer Pratt e Gunner Pratt. La serie partirà nel 2019.

Fonte: Variety