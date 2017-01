Mr. Mercedes: svelato il cast completo della miniserie tratta da Stephen King

Il networkha appena svelato il cast completo di, la nuova miniserie adattata dal romanzo omonimo diedito in Italia da Sperling & Kupfer. Un progetto che sarà composto da dieci episodi attualmente in produzione a Charleston nel South Carolina.La miniserie è stata adattata da, già creatore di Ally McBeal , regista di, dirigerà gli episodi che andranno in onda negli USA entro la fine dell'anno.è un romanzo "insolito" di King: che per una volta abbandona horror e fantascienza e si cimenta con il thriller poliziesco. Il romanzo si apre con una strage compiuta dallo psicopaticoche si schianta con un'auto (la Mercedes del titolo) contro una folla di persone davanti a un centro commerciale. Un'apertura fin troppo reale uscita dalla mente di King, un'immagine che ha preceduto i terribili eventi di Nizza e Berlino. Un anno dopo la strage il killer torna a scrivere al poliziotto che si occupava del caso, il detective in pensione, costringendolo a tornare a investigare in maniera ufficiosa prima che il pazzo colpisca di nuovo. Brendan Gleeson vestirà i panni del detective Harry Treadaway sarà invece il serial killer Hartsfield: l'attore è subentrato ad Anton Yelchin , inizialmente scelto per il ruolo ma poi scomparso tragicamente lo scorso giugno. Kelly Lynch sarà la mamma di Brady, una donna che instaura con il figlio un rapporto insano che rasenta l'incesto., tra i protagonisti del plurinominato Moonlight , saràalleato del protagonista.(già vista in Frances Ha ) avrà il ruolo dianche lei schierata dalla parte di Hodges.sarà, proprietaria della Mercedes del titolo. Mary Louise- Parker , già protagonista di Weeds , sarà invece, donna che inizierà una relazione con il detective.